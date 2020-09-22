Вторник, 22 Сентября 2020 15:33

АрмИнфо.Состоящие на учете больные диабетом в возрасте до 22-х лет будут бесплатно обеспечены аналогами инсулина и шприцами-ручками.

Как сообщает Минздрав РА, ранее соответствующий договор в рамках программы <Преодолеем диабет вместе> был заключен между министерством и американской фармацевтической компанией <Эли Лилли>. С учетом данных за июль-август текущего года, все диабетики указанной возрастной группы были обеспечены необходимым количеством аналогов инсулина. Еще одна партия аналогов инсулина была доставлена в Армению 12 сентября, и на данный момент находится на этапе растаможки.

Отмечается, что в рамках договора на 2021-2023 гг., наряду с аналогами инсулина, в качестве обязательного условия включено также предоставление шприцов-ручек и игл (в качестве гуманитарной помощи).