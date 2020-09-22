Вторник, 22 Сентября 2020 14:55

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени государств-членов ОДКБ выступил с видеообращением на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия всемирной Организации. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В начале своего выступления российский министр отметил, что ему выпала честь выступить от лица государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности - Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Российской Федерации.

"Сегодня мы отмечаем поистине знаменательное событие. 75 лет назад был заложен фундамент нашего общего глобального дома - Организации Объединенных Наций. Оглядываясь в прошлое, мы восхищаемся решимостью, с которой отцы-основатели всемирной Организации стремились к построению демократической системы международных отношений. Они объединились в едином порыве с тем, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в права человека, создать условия для справедливого миропорядка и социального прогресса. Спустя годы некоторые склонны принимать это великое достижение как должное. Однако следует помнить, что каждый шаг в данном направлении являлся настоящим подвигом, главным из которых, безусловно, стала Победа над нацизмом. Объединение свободных народов перед лицом страшной трагедии стало основой для начала претворения в жизнь идеалов, которые ранее считались утопическими", - сказал российский министр.

При этом он назвал абсурдными попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в Победу над фашизмом, меж тем как память о погибших в то страшное время священна.

"Мы все должны помнить уроки истории, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников. К сожалению, наступившая вскоре после создания ООН <холодная война> не позволила полностью раскрыться этому колоссальному созидательному потенциалу. Лишь спустя 44 года, с падением Берлинской стены, символизировавшей геополитическое противостояние двух непримиримых систем, зародилась новая надежда. Речь шла уже не только о предотвращении военных столкновений, но и о преодолении недоверия, неравенства, сдерживании неоколониальных амбиций, налаживании конструктивного сотрудничества во имя построения общего будущего", - добавил Лавров.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что сегодня, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты, к ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата.

По словам Лаврова, в нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом - пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах. "В этой связи считаем весьма актуальным призыв Генерального Секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19, который государства-члены ОДКБ единогласно поддержали.

Реагировать на эти и многие другие глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества. Как представляется, такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств. В ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие <миропорядка, основанного на правилах> параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти", считает глава МИД России.

При этом Лавров отметил, что сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость.

"Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными. Тем важнее нам сегодня подтвердить приверженность Уставу ООН и общепризнанным нормам международного права, акцентировать безальтернативность подлинной многосторонности и активизации усилий по коллективному поиску решений глобальных проблем при центральной координирующей роли ООН", - сказал главный дипломат России.

В тоже время Лавров выразил убеждение, что юбилейная дата - это повод наметить контуры деятельности всемирной Организации на будущее. По его словам, в современных условиях ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим Уставом.

"Нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий, что лишь отдалит достижение искомых целей. В своих практических шагах ООН следует учитывать опыт региональных организаций, в том числе ОДКБ", - сказал он, при этом добавив, что львиная доля достижений ООН связана с ее миротворческой деятельностью, а на операции по поддержанию мира сегодня возлагаются как никогда большие надежды, ведь они призваны решать неотложные проблемы, содействовать долгосрочному урегулированию.

"При этом одной из главных задач мирового сообщества должно оставаться урегулирование конфликтов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, в рамках международно-признанных переговорных форматов, на основе норм международного права. Безусловным приоритетом должно оставаться расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его смычкой с оргпреступностью. На фоне развития информационно-коммуникационных технологий, активно используемых в террористических, преступных и военных целях, важной задачей становится обеспечение международной информационной безопасности.

Необходимо поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения для поддержания глобальной стабильности. Особого внимания требуют задачи отражения угроз трансграничного характера, в том числе связанных с переброской иностранных боевиков-террористов в зоны конфликтов, угроз химического и биологического терроризма, а также обеспечения использования космического пространства в мирных целях", сказал Лавров.

Он также полагает, что в центре внимания Организации должно оставаться содействие развитию, которое является неотъемлемым условием укрепления мира. "Важно как можно скорее довести до конца процесс деколонизации, который осложняется стремлением бывших метрополий сохранить свое влияние в новых условиях. Судьба Организации находится в руках ее государств-членов. Нам необходимо вновь, как и в 1945 году, отбросить разногласия и объединиться во имя решения общих задач с опорой на равноправный диалог и обоюдное уважение интересов. Площадка ООН создает для этого все необходимые условия", - подытожил глава МИД РФ.