Вторник, 22 Сентября 2020 14:43

АрмИнфо. Пятилетний мальчик из Армении Давид Петросян приобрел известность своими уникальными способностями. Малыш всего двумя пальцами руки способен оттягивать двухтонные автомобили. Как передает телеканал <Мир 24>, у мальчика есть цель - стать чемпионом мира.

По словам отца, Давид не любит повторять то, что уже было сделано другими, поэтому он усердно трудиться, чтобы показать людям что-то новое. Отец является личным тренером малыша, сам он работает спасателем и искренне верит в достижениях сына. Он утверждает, что еще совсем крохой, ребенок уже обладал неземной силой, что заставило его задуматься о будущем Давида.

Давид уже попадал в книгу рекордов <Дзюцазнагирк> - армяснкий аналог книги Гиннесса, однако хочет быть не рекордсменом, а чемпионом.

Отметим, что вчера ко дню независимости Армении, известные многим рекордсмены из книги Гиннесса, браться Сакунц - Юрий и Армен посвятили свой новый рекорд. Старший - Юрий смог перетащить транспортное средство весом более четырех тон зубами, стоя на руках. А Армен, которого, последние два года тренировал его брат, с четвертой попытки сумел передвинуть на 10 метров грузовик связанный тросом с автобусом, которые в совокупности весили около 14 тонн.

Братья Сакунц и не думают останавливаться на этом и планируют поставить перед собой более сложные задачи, которые в скором времени можно будет увидеть.