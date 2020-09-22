Вторник, 22 Сентября 2020 14:30

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> не дал ответа на вопрос, присоединится ли его партия к митингу партий <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн>.

Мы сотрудничаем с различными политическими силами, но не следует забывать, что у каждой партии своя повестка. Об этом в ходе брифингов в парламенте заявил глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

Депутат отметил, что ничего не знал о предстоящем митинге партий <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн>, об этом ему сообщили журналисты.

<Во многом наша политическая повестка совпадала с повесткой партии <Процветающая Армения>, в частности, в вопросе, касающемся Конституционного суда, необходимости создания следственной комиссии по коронавирусу. Но у каждой политической силы своя повестка. Мы ознакомимся с повесткой митинга трех политических сил и примем решения о том, присоединимся ли мы к данному митингу или нет>, - заметил он. Отметим, что 8 октября в 18:00 на Площади Свободы партии <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн> проведут совместный митинг.