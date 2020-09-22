Вторник, 22 Сентября 2020 14:16

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян считает, что власть в Армении не может пойти на неблагоприятное для армянской стороны решение арцахского вопроса.

В ходе брифингов, депутат заявил, что Турция и Азербайджан пытаются искусственным образом создать напряженную ситуацию в регионе. <Для того, чтобы понять настроения Баку, достаточно взглянуть на последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Очевидно, что последний настроен очень враждебно>,- подчеркнул Марукян.

Депутат заявил, что если вдруг появится заявление, или документ, в котором власти Армении пойдут на неблагоприятное для армянской стороны решение арцахской проблемы, руководство страны вынуждено будет уйти. В тоже время, глава ПА подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжиться. <Международная общественность призывает стороны к переговорам и рано или поздно он возобновятся. Ведь всем очевидно, что единственная альтернатива переговорам является война. Главное, закрепить наши военные победы дипломатическим путем>,- заключил Марукян.

Также последний заявил, что арцахский вопрос является той картой, которую периодически в Армении разыгрывают с целью политических манипуляций.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что негативно оценивает переговорный процесс между Ереваном и Баку и вновь пригрозил войной. По словам главы АР переговорный процесс фактически не ведется и обвинил в этом Армению.