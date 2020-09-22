Arminfo.info




﻿
 Вторник, 22 Сентября 2020 13:52

Токаев выступил на заседании ООН

Токаев выступил на заседании ООН

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на юбилейном мероприятии ООН, передает zakon.kz.

Г-н Председатель,

Г-н Генеральный секретарь,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа.

Сегодня мы чествуем историческое решение об учреждении совершенно новой Организации, которое было принято в июне 1945 года по итогам самой разрушительной Мировой войны в истории человечества.

Как гласит известное изречение Дага Хаммаршельда, Организация Объединенных Наций "была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада".

Хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества.

 

Вместе с тем, этот путь выдался тернистым. Минувшие 75 лет были омрачены упущенными возможностями в поиске консенсусных подходов к продвижению общих целей и ценностей, направленных на избавление мира от страданий.

 

Однако уроки нужно извлекать как из неудач, так и успехов. История ООН ознаменована энергичными коллективными усилиями и напряженным осмыслением самого широкого спектра вопросов: от деколонизации до развития, от защиты детей до изменения климата, от здравоохранения до прав человека, от поддержания мира до миротворчества.

За последние три десятилетия Казахстан участвовал в работе всех ключевых органов ООН, включая Совет Безопасности, с целью продвижения таких приоритетов, как урегулирование конфликтов, ядерное нераспространение и разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и межэтнический диалог, защита интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

 

Сегодня, охватывая взором современный мир, мы видим, что многие новые вызовы, равно как и некоторые позабытые риски, обретающие второе дыхание, способны увлечь нас обратно в прошлое.

Мультилатерализм сейчас уязвим как никогда со времен окончания Холодной войны.

Обуздать COVID-19 оказалось на удивление сложно. Над миром нависает угроза новой гонки вооружений. Наши стратегические цели развития реализуются с переменным успехом.

 

Распространено мнение, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны.

Как Президент своей страны и бывший высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не согласен.

Напротив, более чем когда-либо мы должны:

растреножить скакуна наших надежд, а не опасливо обуздывать его;

внести свежую струю в усилия по достижению общих идеалов, а не уклоняться от них;

продолжать строить основанное на международном праве сообщество, а не возвращаться к анархии.

Эти задачи чрезвычайно сложны. Следующее десятилетие станет решающим в нашем стремлении как реализовать Повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, так и найти действенные рецепты для кризисов современности.

 

Эта масштабная цель требует коллективных усилий и ответственности.

Мы приветствуем уверенное лидерство Генерального секретаря Антониу Гутерриша и поддерживаем начатую им работу по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности ООН.

Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и Уставу ООН, а также общему стремлению создать более стабильный, справедливый и процветающий мир.

 

Убежден, Организация Объединенных Наций, как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация, остается по-настоящему безальтернативной.

Спасибо.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Председатель Следственного комитета РА принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в АрменииПредседатель Следственного комитета РА принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Армении
Под председательством министров обороны и иностранных дел Армении состоялись межведомственные консультацииПод председательством министров обороны и иностранных дел Армении состоялись межведомственные консультации
Мировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в СтамбулеМировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в Стамбуле
КГД: Обвинения Микаелу Минасяну были изменены и дополненыКГД: Обвинения Микаелу Минасяну были изменены и дополнены
Гор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимыГор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
Поиск по дням

2013 , 2014