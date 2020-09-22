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 Вторник, 22 Сентября 2020 13:22
Алина Оганесян

Обладателем главного приза номинации <Герой нашего времени> стал основатель компании по производству игрушек <Маркос Тойс>

Обладателем главного приза номинации <Герой нашего времени> стал основатель компании по производству игрушек <Маркос Тойс>

АрмИнфо. Обладателем главного приза номинации <Герой нашего времени>, которая в этом году состолась на территории средневекового храмого комплекса <Звартноц> стал основатель компании по произодству игрушек <Маркос Тойс> Севак Маркосян. Как сообщает пресс-служба правительства, церемония награждаения предусматривала 12 призов в номинации <Герой нашего времени> и главный приз, который был вручен со стороны премьер­министра Армении Никола Пашиняна.

<Безусловно, все наши герои достойны главного приза, но мы долго думали над тем, какие особенности должен иметь его обладатель. И я думаю, что наш главный герой проявил удивительную последовательность в вопросе изменения своей жизни. Он долгие годы работал в банковской сфере, после чего перешел в систему госуправления. Однако не продолжил карьеру чиновника, а решил уйти в творчество, создавая игрушки для детей, которые учат их строить, создавать и творить>, - сказал премьер.

Вместе с тем, в рамках состоявшейся в этом году церемонии награждания было учреждено 2 специальных приза, которых удостоились врач Саргис Казарян за борьбу с коронавирусом и военнослужащий-срочник Нарек Акопян за героическую июльскую битву.  Согласно источнику, номинации <Герой нашего времени> были присуждены также основателю студии <Мош> Армине Агаджанян, ветеринару Сурену Варданяну, мастерам серебряного дела Ани Саргсян и Нарине Егоян, основателям компании <Лусия фуд> Лусине Баратян и Рафаэлю Мартиросяну, основателю клуба верховой езды <АСП> Тиграну Багишджаняну, основателю компании по производству 3D принтеров Артуру Ходжабагяну, дизайнеру обуви Айку Ананяну, основателям компании по производству очков Twinz Бабкену и Давиду Хачатрянам, улитководу Ваге Ахвердяну, пчеловоду Карлену Чагаряну, кондитерам Йолантау Хаттати и Раффи Рштуни, инженеру, соавтору робота Роббин Карену Хачикяну.

<Многие герои, получая свои награды выражают благодарность правительству, однако на самом деле правительство благодарно этим людям, которые своим существованием, работой доказывают что то, о чем мы говорим реально и является дейсвтительностью>, - сказал премьер. В этом контексте он назвал ключевое и поворотное значение индивидуальных усилий. Пашинян также подчеркнул, что каждый человек может создать свою среду, свое благосостояние, а для поощрения таких героев нашего времени не менее важной является роль правительства

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