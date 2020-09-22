Вторник, 22 Сентября 2020 13:09

АрмИнфо.Было бы замечательно, если бы СНБ Армении с тем же усердием, с каким прослушивает представителей оппозиции, занялась своими прямыми обязанностями. Об этом заявила депутат от партии <Процветающая Армения> Ивета Тоноян, комментируя публикацию российского центра <Досье> о том, что якобы почти во всех госструктурах Армении обосновались агенты из России.

Депутат посоветовала руководству СНБ заняться своей прямой обязанностью, внимательно следить за внешними опасностями, у раскрывать предстоящие угрозы.

В свою очередь секретарь партии Арман Абовян отметил, что центр <Досье> принадлежит оппозиционеру Михаилу Ходарковскому и вряд ли стоит безоговорочно доверять публикуемой центром информации.

Отметим, что глава Службы национальной безопасности Аргишти Карамян заявлял, что СНБ проверяет достоверность информации, опубликованной центром <Досье>. Отметим, что согласно <Досье> в органах власти Армении якобы в большом количестве работает российская агентура.