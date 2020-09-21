Понедельник, 21 Сентября 2020 16:53

АрмИнфо. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю национального праздника – Дня независимости.

Как сообщает Кремль, в поздравительных телеграммах глава Российского государства отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества отвечает долгосрочным интересам народов двух стран и способствует упрочнению мира, стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

«Конструктивный диалог между нашими странами, двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут и далее активно развиваться», – подчеркнул президент России