Понедельник, 21 Сентября 2020 15:00

АрмИнфо.На территории Армении с 22 по 26 сентября в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, юго-западный ветер с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 23-25 сентября ожидается погода без осадков, 22-го и после полудня 26-го возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит +27 градусов.