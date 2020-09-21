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 Понедельник, 21 Сентября 2020 12:10
Марианна Мкртчян

Армения празднует 29-ую годовщину независимости под девизом «Наша Родина»

Армения празднует 29-ую годовщину независимости под девизом «Наша Родина»

АрмИнфо. Армения празднует 29-летие независимости. Общенациональный праздник проходит под девизом «Наша Родина», символизирующем идею общей родины для всего мирового армянства.  

 

Напомним, 23 августа 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о независимости Армении, согласно которой упразднялась Армянская ССР и образовывалась независимая Республика Армения. 21 сентября 1991 года на референдуме большая часть населения высказалась за подтверждение выхода Армении из состава СССР.

 

Так, 2,042,627 из 2,056,758 (94.39%) граждан, имеющих право участвовать в референдуме, сказали «да» независимости Армении. Против этого проголосовали всего 10 тысяч человек или 0,46%.

 

На следующий день было опубликовано обращение нового законодательного органа Республики Армения армянскому народу: «На пути к свободе нас ожидают новые испытания, это будет ежедневным экзаменом для нас. Сохраним свою воодушевленность, но исполнимся реализма, продолжим оставаться мечтателями, но с трезвым рассудком». В ноябре 1991 года Левон Тер-Петросян был избран первым президентом Армении.

 

Следует отметить, что сегодня, в связи с пандемией коронавируса нового типа праздничные мероприятия в республике пройдут в основном в онлайн-формате.

 

В частности, сообщается, что в праздничном эфире Первого канала будут транслироваться концерты, снятые в разных областях Армении, также истории армян, проживающих на Родине и за ее пределами, видеоматериалы о мечтах соотечественников, приветствия живущих на границе людей и солдат, охраняющих эту границу и др.

 

Концертами в 10 областях страны и Ереване порадуют такие талантливые музыканты, как Нарек Ахназарян, бэнд «Менуа», государственный филармонический оркестр Армении, Бамбир, Арам MP3, вокальная группа «Гегард», Ивета Мукучян, ансамбль «Гюрджиев», Айк Меликян. Трансляция записей концертов будет проходить также на Общественном радио.

 

Кроме того, под девизом «Наши армяне» состоится гала-концерт, в ходе которого будут транслироваться записи армянских произведений, исполненных нашими соотечественниками из разных уголков мира. Трансляция этих видео в рамках одного общего эфира продемонстрируют мощную силу децентрализации армян. Среди известных армян в концерте примут участие Тигран Амасян, Ара Маликян, Гарик Мартиросян и другие.

 

Вместе с тем, по случаю Дня Независимости в свет выйдет специальный номер журнала «Ереван», который обобщит важные события, произошедшие со Дня провозглашения Независимости, представит архитектурные развития, человеческие истории, специальные фотоархивы и другие важные эпизоды из жизни независимой страны.

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