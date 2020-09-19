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 Суббота, 19 Сентября 2020 16:12
Маргарита Мкртчян

Леди Гага выпустила клип для армянской аудитории

Леди Гага выпустила клип для армянской аудитории

АрмИнфо. Вчера, 8-го сентября, мировая певица, обладательница многочисленных наград – Леди Гага выпустила сингл под названием «911», в котором она, с помощью песни, поделилась с поклонниками своим опытом, который связан с ее ментальным здоровьем, где реальность и сны соединяются и создают всеобщую картину персонажей.

Песня набрала более 6 млн просмотров меньше чем за сутки, но настоящий фурор произвел сам клип, который был снят по мотивам фильма Параджанова «Цвет граната», выпущенного в 1969г.

Режиссер видеоклипа – Тарсем Сингх не скрывает, что был вдохновлен работой великого грузино-армянского  режиссера, а сама певица была в восторге от идеи внедрить армянскую культуру в свою «короткометражку».

«Я принимаю антипсихотическое средство, поскольку не всегда в состоянии контролировать свой мозг,  я стараюсь остановить этот неприятный процесс. Эта песня основана на реальном опыте, который для меня уже остался в прошлом» - говорит певица.

Отметим, что песня «911» из шестого студийного альбома артистки под названием «Chromatica», которую музыкальные критики отметили как самый лучший трек, поставив высокую оценку продюсерской работе и лирическому содержанию песни.

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