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 Суббота, 19 Сентября 2020 15:25
Александр Аванесов

МАУ с октября предлагает стыковочные рейсы из Еревана через Киев - в Амстердам, Лондон, Париж и Милан

МАУ с октября предлагает стыковочные рейсы из Еревана через Киев - в Амстердам, Лондон, Париж и Милан

АрмИнфо. "Международные авиалинии Украины"  с 1 октября запускает ряд стыковочных рейсов и добавляет новые рейсы. Об этом, как передает AnalitikaUA.net, сообщила пресс-служба компании.

В частности, передает источник, запускаются новые международные рейсы: Киев - Брюссель - Киев, Киев - Дюссельдорф - Киев, Киев - Лондон - Киев, Киев - Прага - Киев, Киев - Баку - Киев.

МАУ также предлагает стыковочные рейсы через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каир, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив. Из Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев - в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авив, Стамбул. Из Тель-Авива и Стамбула через Киев - в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Ереван, Баку.

Наконец, авиакомпания предлагает варианты стыковок через Киев собственными или партнерскими рейсами по Украине. В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авива и Стамбула предлагаются рейсы через Киев в Харьков, Львов, Херсон, Одессу, Днепр, из Дубая, Каира, Баку, Еревана - через Киев в Харьков, Львов, Одессу, Днепр.

Напомним, что Ryanair сделает ежедневными рейсы из Киева в Берлин. Будет изменен аэропорт прибытия самолетов в Берлине - вместо Шенефельда они будет прилетать в Бранденбург.

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