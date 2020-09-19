Суббота, 19 Сентября 2020 14:58

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян выступил за необходимость разработки новых подходов к вопросам региональной безопасности, обеспечивающих синхронизацию в рамках глобальных процессов обострения отношений между Россией и Западом. Кочарян выразил эту мысль в ходе состоявшейся накануне встречи с рядом политических обозревателей и аналитиков.

Согласно его точке зрения, если во времена его руководства Нагорным Карабахом и Арменией позиции мировых центров силы – Запада и России – во многом совпадали, то сегодня, она уже другая и это сужает люфт, в котором Армения имеет возможность работать, придерживаясь политики комплементаризма. Кочарян сравнил армянскую политику с кораблем, оказавшимся в условиях сильного шторма и для успешного плавания ей необходимо мобилизовать весь свой интеллектуальный потенциал и разработать действенную программу преодоления невзгод. Он при этом, выразил сомнения, что сделать это способна нынешняя власть, у которой, по словам второго президента, нет ни опыта, ни навыков.

Однако вместе с тем, Кочарян не считает, что совместная работа представляющих различные, и конфликтующие сегодня между собой, центры силы страны в лице сопредседателей МГ ОБСЕ, может быть разлажена, а мосты сожжены. По мнению Кочаряна, мирное урегулирование карабахской проблемы выгодно всем сторонам – коспонсорам мирного процесса в связи со стремлением недопущения эскалации и сохранения региональной стабильности. В этой связи Кочарян считает неверным проводить параллели между карабахским урегулированием и ситуацией, сложившейся ныне в Украине, конфликт в которой продиктован совершенно иными геополитическими предпосылками. Правда, по убежденности Кочаряна, несмотря на официальное и публичное выражение полной лояльности к северному союзнику, власти Армении втайне подготавливают новое поколение к смене геополитической ориентации страны.

Говоря об истории и нынешнем состоянии мирного процесса, второй президент также как и нынешняя политическая элита страны высказался за необходимость возвращения за стол переговоров Нагорного Карабаха, но при этом опроверг обвинения в том, что именно он в свое время был инициатором исключения НКР из состава сторон конфликта. Тем не менее, по его словам, Арцах и ныне присутствует в переговорных форматах, которые имеют три основных составляющих: поездки сопредседателей в регион и встречи с руководителями стран, в том числе и с президентами НКР, прямые встречи между главами Армении и Азербайджана, а также работа мониторинговой миссии, которая непосредственно работает с руководством Арцаха. «Не думаю, что Азербайджан согласиться с тем, чтобы вернуть Карабах к переговорному столу, но стремиться к этому нужно. Но нельзя давать Азербайджану повод мотивировать отказ такими публичными заявлениями как «Карабах – это Армения и точка!». Если Карабах и Армения общая единица, то в таком случае, зачем Азербайджану вести переговоры с Карабахом», - задался вопросом Кочарян, критически подчеркнув, что «новые власти не только не знают что делать, но что самое прискорбное, они не знают что нельзя делать».

Кочарян выразил стойкое убеждение, что идентифицировать Нагорный Карабах и Армению ни в коем случае нельзя. Более того, при его руководством Карабахом, а затем и Арменией между двумя армянскими республиками всегда существовали противоречия тактического плана, просто они не выходили в публичную плоскость. Касались ли они военных вопросов или переговорного процесса. «Мы были партнерами, но никогда Карабах не рассматривался в роли подчиненной Армении единицы, что имеет место быть сегодня», - подчеркнул второй президент, заметив что в любом случае позиция Карабаха в том же переговорном процессе всегда должна быть более радикальной. «Иногда мне как президенту Армении это не нравилось, но, в конце концов, я приходил к выводу, что это верная позиция, так как асимметричность позиций Армении и НКР усиливает общую переговорную платформу», - подчеркнул он.

Кочарян рассказал об основных этапах истории переговорного процесса, сообщив что позиции сторон были очень близки к разрешению на переговорах в Ки-Уэсте в 2001 году, когда бывший президент АР Гейдар Алиев почти готов был подписать договор, который предполагал фактический отказ Азербайджана от притязаний на Нагорный Карабах в обмен на обеспечение Арменией, так называемого, суверенного транспортного коридора по территории Мегринского региона, который бы коммуникационно, посредством туннелей и эстакад, связал бы Нахичеванскую автономию с Азербайджаном. Алиев отказался подписать договор в последний момент из-за мощного противостояния этому плану со стороны азербайджанской политической элиты. Как заметил Кочарян, прецедент такого коридора существует на Балканах и связывает материковую Хорватию с анклавом в Дубровнике.

Кочарян вместе с тем рассказал и об идее «Общего государства», которое не попало в повестку дня переговоров, но была выражена как вариант «на одной страничке» тогдашним главой МИД РФ Евгением Примаковым. Это был аналог Дейтонских соглашений, которые легли в основу соглашения между Боснией и Герцеговиной, которые положили конец гражданской войне 1992-1995 гг. Азербайджан категорически не согласился и с этим планом урегулирования, тогда как Армения не выразила своей позицией, будучи уверенной, что противная сторона его даже не будет рассматривать.

Говоря об окончательно оформившихся в 2007 Мадридских принципах урегулирования, где впервые было зафиксировано международно признанное право наций на самоопределение, Кочарян выразил мнение, что именно на этом принципе был сформирован и зиждился правовой фундамент создания и существования независимой Нагорно-Карабахской Республики. В правовом отношении этот фундамент неуязвим и посредники это понимают. Однако решение проблемы всегда шло в русле политических процессов и политического урегулирования. Поэтому, как считает Кочарян, неверно говорить сегодня, что приоритетом, основой существования Арцаха как республики должно быть обеспечение безопасности. Базой служат незыблемые правовые основы существования Арцахской республики, в этом и состоит сила позиций Карабаха, считает Кочарян.

Тем не менее, рассуждая о системе безопасности Карабаха, Кочарян отметил, что наличие пояса безопасности – очень важная составляющая. «Когда мы эту черту безопасности очерчивали, то понимали, что без районов вокруг Карабаха мы бы увеличили линию соприкосновения в 6-8 раз, причем с очень сложным географическим рельефом. И тогда, как следствие, пришлось бы увеличить армию в 3-4 раза. Дилемма в этом. Таким образом, говорить о возможности сдачи территорий вокруг Нагорного Карабаха невозможно без жестких гарантий, но в сегодняшнем изменяющемся мире получить такие долгосрочные гарантии практически невозможно.

«Сегодня говорят о субстантивных переговорах, что не может не беспокоить. Ведь это переговоры по сути и касаются территориальных вопросов. Не думаю, что в этом плане сопредседатели МГ ОБСЕ могут оказывать прямое давление, но такой прессинг может быть косвенным», - заявил Кочарян.

Говоря об активизации турецкого фактора, который проявился в ходе недавних тавушских событий, Кочарян выразил мнение, что ужесточение позиций Турции не связано исключительно с карабахским противостоянием и его надо рассматривать в контексте новых геополитических аппетитов этой страны, которая желает противостоять интересам России в нашем регионе. Турция хочет, чтобы с нею считались, не только в Сирии, куда она ввела войска, но и в вопросе Карабаха. Единственная страна, которая способна противостоять агрессивным турецким притязаниям является Россия и никакая иная. А разговоры о том, что Россия слабеет из-за санкций, беспочвенны и совершенно безосновательны. Более того, Россия усиливает свое влияние и позиции.

Кочарян выразил убеждение, что Армении в этой ситуации необходимо мобилизационное управление. Однако история с распространением коронавирусной инфекцией говорит о том, что такое управление в стране не работает. «Именно такая мобилизация в свое время обеспечила нам победу и дала возможность осуществить нашу мечту», сказал Кочарян.

Эта мобилизация должна, как считает Кочарян собрать воедино все взаимосвязанные факторы, направленные на создание мощного государства, поддерживаемого сильной армией, сильной экономикой, технологиями, лоббистким потенциалом, как в свое время начал делать тот же Израиль, подписывающий сегодня договора, которые еще недавно казались немыслимыми. Кочарян высказал мысль, что без этого комплексного подхода, армянская армия, безусловно, будучи способной дав отпор любой агрессии, без наличия мощных экономических, демографических и других мобилизационных ресурсов, в долгосрочном плане, может оказаться в уязвимом состоянии.