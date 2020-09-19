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 Суббота, 19 Сентября 2020 13:02
Александр Аванесов

Глава оборонного ведомства Азербайджана в очередной раз продемонстрировал свое желание выдать желаемое за действительность

Глава оборонного ведомства Азербайджана в очередной раз продемонстрировал свое желание выдать желаемое за действительность

АрмИнфо. Глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов в очередной раз продемонстрировал свое желание выдать желаемое за действительность.

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, выступая 19 сентября на совещании с руководящим составом азербайджанской армии, министр обороны АР отметил, что Армения, якобы намерена совершить масштабные провокации и обострить ситуацию. "Имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства должны быть полностью готовы не только к пресечению любых провокаций, но и к принятию строгих упреждающих мер. При этом, особое внимание следует уделять разведывательной деятельности и боевому обеспечению, а также предпринимать организованные действия на всех направлениях. 

Необходимо усилить контроль за качеством учений и тренировок, нацеленных на постоянное повышение боеспособности и профессионализма азербайджанской армии, в частности её передовых подразделений, а также на повышение уровня боевой готовности личного состава и освобождение оккупированных территорий", - заявил глава оборонного ведомства Азербайджана.

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