Суббота, 19 Сентября 2020 13:02

АрмИнфо. Глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов в очередной раз продемонстрировал свое желание выдать желаемое за действительность.

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, выступая 19 сентября на совещании с руководящим составом азербайджанской армии, министр обороны АР отметил, что Армения, якобы намерена совершить масштабные провокации и обострить ситуацию. "Имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства должны быть полностью готовы не только к пресечению любых провокаций, но и к принятию строгих упреждающих мер. При этом, особое внимание следует уделять разведывательной деятельности и боевому обеспечению, а также предпринимать организованные действия на всех направлениях.

Необходимо усилить контроль за качеством учений и тренировок, нацеленных на постоянное повышение боеспособности и профессионализма азербайджанской армии, в частности её передовых подразделений, а также на повышение уровня боевой готовности личного состава и освобождение оккупированных территорий", - заявил глава оборонного ведомства Азербайджана.