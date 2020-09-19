Суббота, 19 Сентября 2020 13:01

АрмИнфо. Следственный комитет Армении расследует обстоятельства смерти 30-летней роженицы.

Согласно сообщению пресс-службы СК, 18 сентября в Шенгавитское отделение полиции из медицинского центра "Шенгавит" поступило сообщение кончине 30- летней женщины, поступившей в МЦ на 41-й неделе беременности с диагнозом осложненный гинекологический анамнез, осложненный соматическим анамнезом. В тот же день сообщение о смерти женщины было получено и от родственника скончавшейся.

С учетом того, что в подготовленных материалах имелись правовые основания и повод для возбуждения уголовного дела, в Шенгавитском отделении полиции 18 сентября текущего года возбуждено уголовное дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание. Для выяснения причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.