Суббота, 19 Сентября 2020 12:41

АрмИнфо. В Армении за истекшие сутки зарегистрировано 244 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, число подтвержденных случаев заболеваний составило 47154, выздоровели 42551 человек (182 за сутки), фактическое лечение получают 3390 пациентов (за сутки их количество увеличилось на 60). Всего проведено 259664 тестирований. Зафиксировано 928 смертей, смертей по другим причинам - 285.

Таким образом, общее число смертей достигло 1213.