Суббота, 19 Сентября 2020 12:40

АрмИнфо. Армения наняла бывшего сенатора Боба Доула и юридическую фирму Alston & Bird, чтобы помочь стране подготовиться к двусторонним переговорам, которые состоятся в Вашингтоне в следующем месяце. Об этом сообщает сайт www.foreignlobby.com.

Согласно источнику, контракт, который был подписан 15 сентября, стоит $10 тыс и рассчитан на один месяц. Его подписали давний друг Армении Боб Доул, который сейчас работает специальным советником в Alston & Bird, и посол Армении в США Варужан Нерсесян. Сам экс­сенатор отметил, что намерен помочь Армении в ее усилиях по укреплению стратегического партнерства с США в преддверии запланированных дипломатических переговоров в октябре 2020 года.

Источник отмечает и об усилении лоббистского присутствия со стороны Азербайджана, особенно после вспышек насилия этим летом. Бывший член палаты представителей Боб Ливингстон и его группа сообщили в конце июля Министерству юстиции, что находятся в процессе переговоров по контракту с правительством Азербайджана.