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 Суббота, 19 Сентября 2020 12:34
Александр Аванесов

Дипломат: Угроза ракетного обстрела Азербайджаном Армянской атомной электростанции является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Дипломат: Угроза ракетного обстрела Азербайджаном Армянской атомной электростанции является грубым нарушением международного гуманитарного права.

АрмИнфо. Угроза ракетного обстрела Азербайджаном Армянской атомной электростанции является грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом в интервью итальянской газете "La Verita" заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Италии  Цовинар Амбарцумян.

По ее словам, подобного рода угрозы лучше всего демонстрируют истинное лицо этого государства.  <Мы рассматриваем это заявление как признак государственного ядерного терроризма. Это заявление представляет угрозу для всех народов региона, в том числе, и для народа Азербайджана.  Одно наблюдение: в течение многих лет Азербайджан в различных международных организациях  постоянно поднимал вопрос о безопасности атомной электростанции, отмечая, что она находится в сейсмической зоне, якобы  устарела, и так далее. А теперь Азербайджан грозится уничтожить ее. Мы думаем, что это ясно показывает, что все так называемые опасения Азербайджана  являются антиармянскими>, - отметила дипломат.  Она с сожалением констатировала, что  человеческая жизнь в  Азербайджане  не является ценностью, не говоря уже о жизни народа Нагорного Карабаха.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, посол, прежде всего,  поблагодарила власти Италии, и лично   министра иностранных дел Луиджи  Ди Майо, за  взвешенный подход к урегулированию конфликта.  <Я высоко ценю  подход, проявленный итальянской стороной в ходе июльских событий.  Мы ожидаем, что власти Италии и дальше будут  проявлять сбалансированный, беспристрастный подход, поддерживать мирный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ>, - заявила посол.

Отвечая на вопрос о том, кто первый начал военные действия в ходе июльских событий, Цовинар Амбарцумян напомнила о предложениях Армении внедрить механизмы расследований на границе Армении и Азербайджана и на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, которые были отвергнуты официальным Баку.   <Сторона, которая не собирается атаковать,  не должна возражать против применения этих механизмов. Вы когда- нибудь слышали враждебные призывы из Армении к народу Азербайджана? Азербайджан делает это ежедневно. Кто называет армян врагом номер один, устраивающим демонстрации на улицах Баку под лозунгом <Смерть армянам>?>.

Нынешняя эскалация военных действий продемонстрировала необходимость в повышении  мер безопасности и укреплении доверия, таких как установление прямой связи между командующими,  внедрение  механизмов мониторинга и  расследований.  Однако последовательно против введения этих мер выступает не Армения, не Арцах, а именно Азербайджан>, - заметила армянский дипломат.

Она также указала на роль Турции в обострении ситуации.  По словам Цовинар Амбарцумян, роль Турции, мягко говоря, как всегда, деструктивна. <К сожалению, Турция становится все более опасной, поскольку она стала экспортером нестабильности в различные регионы, будь то Средиземноморье, Африка или Азиатский регион. В настоящее время Турция пытается экспортировать эту политику и на Южный Кавказ. Их безоговорочная поддержка Азербайджана и деструктивная роль в нагорно-карабахском конфликте является  лишь частью неоосманской политики Турции>, - заявила армянский дипломат.

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