Суббота, 19 Сентября 2020 12:34

АрмИнфо. Угроза ракетного обстрела Азербайджаном Армянской атомной электростанции является грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом в интервью итальянской газете "La Verita" заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Италии Цовинар Амбарцумян.

По ее словам, подобного рода угрозы лучше всего демонстрируют истинное лицо этого государства. <Мы рассматриваем это заявление как признак государственного ядерного терроризма. Это заявление представляет угрозу для всех народов региона, в том числе, и для народа Азербайджана. Одно наблюдение: в течение многих лет Азербайджан в различных международных организациях постоянно поднимал вопрос о безопасности атомной электростанции, отмечая, что она находится в сейсмической зоне, якобы устарела, и так далее. А теперь Азербайджан грозится уничтожить ее. Мы думаем, что это ясно показывает, что все так называемые опасения Азербайджана являются антиармянскими>, - отметила дипломат. Она с сожалением констатировала, что человеческая жизнь в Азербайджане не является ценностью, не говоря уже о жизни народа Нагорного Карабаха.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, посол, прежде всего, поблагодарила власти Италии, и лично министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, за взвешенный подход к урегулированию конфликта. <Я высоко ценю подход, проявленный итальянской стороной в ходе июльских событий. Мы ожидаем, что власти Италии и дальше будут проявлять сбалансированный, беспристрастный подход, поддерживать мирный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ>, - заявила посол.

Отвечая на вопрос о том, кто первый начал военные действия в ходе июльских событий, Цовинар Амбарцумян напомнила о предложениях Армении внедрить механизмы расследований на границе Армении и Азербайджана и на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, которые были отвергнуты официальным Баку. <Сторона, которая не собирается атаковать, не должна возражать против применения этих механизмов. Вы когда- нибудь слышали враждебные призывы из Армении к народу Азербайджана? Азербайджан делает это ежедневно. Кто называет армян врагом номер один, устраивающим демонстрации на улицах Баку под лозунгом <Смерть армянам>?>.

Нынешняя эскалация военных действий продемонстрировала необходимость в повышении мер безопасности и укреплении доверия, таких как установление прямой связи между командующими, внедрение механизмов мониторинга и расследований. Однако последовательно против введения этих мер выступает не Армения, не Арцах, а именно Азербайджан>, - заметила армянский дипломат.

Она также указала на роль Турции в обострении ситуации. По словам Цовинар Амбарцумян, роль Турции, мягко говоря, как всегда, деструктивна. <К сожалению, Турция становится все более опасной, поскольку она стала экспортером нестабильности в различные регионы, будь то Средиземноморье, Африка или Азиатский регион. В настоящее время Турция пытается экспортировать эту политику и на Южный Кавказ. Их безоговорочная поддержка Азербайджана и деструктивная роль в нагорно-карабахском конфликте является лишь частью неоосманской политики Турции>, - заявила армянский дипломат.