Суббота, 19 Сентября 2020 12:31

АрмИнфо.В ближайшее время в Армении ожидаются серьезные политические события, в которых партия <Родина> будет играть ключевую роль. Об этом накануне на церемонии вручения новым члена партии партийных билетов заявил лидер партии Артур Ванецян.

Как передает пресс-служба партии <Родина>, приветствуя новых членов партии, Артур Ванецян отметил, что каждый новый член придает новые

силы политической силе, и в этом смысле партия <Родина> с каждым днем становится сильнее.

Касаясь внутриполитических событий, Артур Ванецян отметил, что в ближайшее время в Армении ожидаются серьезные политические события, в которых партия <Родина> будет играть ключевую роль.

В завершение церемонии лидер политической силы побеседовал со своими однопартийцами, и заверил, что совместными усилиями <Родина> добьется своей главной цели - человек будет хорошо жить в Республике Армения.