Суббота, 19 Сентября 2020 12:27

АрмИнфо. По инициативе супруги премьер-министра РА Анны Акопян и при содействии Министерства обороны РА в Армении пройдут 45-дневные военные учения для женщин 18-27 лет.

Согласно сообщению пресс-секретаря Анны Акопян - Асмик Арутюнян, прием заявок на подготовку женщин начнется 1 октября. В рамках

программы участники будут обучаться в казармах в течение 45 дней, приобретая навыки солдата. Повседневная жизнь участников учений будет организована по стандарту, принятому в Вооруженных силах, согласно установленному распорядку. Речь, в частности, идет о подъеме в 06:30, гимнастике, завтраку, занятиям и полевым упражнениям и т. д. Посещения, увольнения с места нахождения воинской части, отпуска, а также использование мобильных телефонов с возможностью видеозаписи войсковой части будут запрещены. Перед включением в программу кандидаты примут участие в собеседовании, пройдут комплексное медицинское обследование, будет проведено психологическое тестирование (ориентация кандидатов, адаптация к условиям службы, стрессоустойчивость и т.д.), После этого они сдают нормативы физической подготовки. По окончании тренинга будет организовано финальное тестирование участников. Участники, показавшие наилучшие результаты, при желании будут иметь возможность поступить в ВС РА в качестве военнослужащего-контрактника на условиях, определенных Министерством обороны РА РА. Анна Акопян примет участие в начале и конце учений.

Желающие могут отправить заявки (копию паспорта и резюме) в офис Анны Акопян по адресу info@annahakobyan.am с 1 по 31 октября.