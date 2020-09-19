Суббота, 19 Сентября 2020 12:24

АрмИнфо. Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа. Программа вывозных рейсов прекращается, сообщили <Коммерсанту> в федеральном оперативном штабе.

Вместо нее штаб будет на коммерческой основе использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.

Вывозные рейсы отменяются в связи с тем, что россияне могут вернуться на родину сами, с помощью регулярных авиарейсов, сообщили в штабе. Всего было исполнено более 580 вывозных рейсов, перевезено более 92 тыс. пассажиров, отметили в штабе по окончании программы. Одновременно было объявлено об открытии с 21 сентября авиасообщения еще с четырьмя странами - Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября - с Южной Кореей. Армении в этом списке пока нет.

Накануне посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил, что открытие регулярного авиасообщения между Арменией и Россией зависит от эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян отмечал, что взаимное признание тестов может стать предварительным решением для обеспечения пассадироперевозок в ЕАЭС.

Отметим, что в общей сложности количество человек, вывезенных из Армении в рамках комплексной работы, превысило 8 тысяч.