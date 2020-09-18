Пятница, 18 Сентября 2020 17:56

АрмИнфо. На закрытии Международного музыкального фестиваля «Мир гитары» выступит известный армянский гитарист, лауреат многочисленных конкурсов и доктор искусствоведения – Жора Саркисян.

Вечером 18 сентября зрители смогут насладиться исполнением таких артистов как Даниил Крамер и Роман Мирошниченко. Также выступит Московский симфонический оркестр "Русская филармония" и многие другие.

На сегодняшний день фестиваль «Мир гитары» является главным событием гитарной музыки в России и в Европе. В разные годы в нем принимали участие король фламенко Пако Де Лусия, а так же Стив Вай, Джон Маклафлин и другие известные гитаристы.

В этом году Жора Саркисян удостоился чести войти в число гитарных мастеров, принимающих участия на фестивале, что является знаком престижа и профессионального признания.

Отметим, что Жора Саркисян был художественным руководителем многочисленных международных фестивалей, конкурсов и Летней академии. Там он выступал с лекциями и мастер-классами, которые проходили в крупных городах Европы, России, Индии, Армении и во многих других странах мира. На сегодняшний день, по данным журнала «Лондонская Классическая гитара» Жора Саркисян является один из самых перспективных гитаристов нового поколения.

Фестиваль гитарной музыки "Мир гитары", инициатором создания и художественным руководителем которого является Олег Владимирович Акимов, проводится в Калуге с 1998 года. На сегодняшний день «Мир гитары» — это главное гитарное событие страны и крупнейший гитарный фестиваль Европы, участие в котором стало знаком престижа и профессионального признания.