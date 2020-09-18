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 Пятница, 18 Сентября 2020 17:56
Маргарита Мкртчян

Армения представит лучшего гитариста страны на Международном музыкальном фестивале

Армения представит лучшего гитариста страны на Международном музыкальном фестивале

АрмИнфо. На закрытии Международного музыкального фестиваля «Мир гитары» выступит известный армянский гитарист, лауреат многочисленных конкурсов и доктор искусствоведения – Жора Саркисян.

 

Вечером 18 сентября зрители смогут насладиться исполнением таких артистов как Даниил Крамер и Роман Мирошниченко. Также выступит Московский симфонический оркестр "Русская филармония" и многие другие.

 

На сегодняшний день фестиваль «Мир гитары» является главным событием гитарной музыки в России и в Европе. В разные годы в нем принимали участие король фламенко Пако Де Лусия, а так же Стив Вай, Джон Маклафлин и другие известные гитаристы.

 

В этом году Жора Саркисян удостоился чести войти в число гитарных мастеров, принимающих участия на фестивале, что является знаком престижа и профессионального признания.

 

Отметим, что Жора Саркисян был художественным руководителем многочисленных международных фестивалей, конкурсов и Летней академии. Там он  выступал с лекциями и мастер-классами, которые проходили в крупных городах Европы, России, Индии, Армении и во многих других странах мира. На сегодняшний день, по данным журнала «Лондонская Классическая гитара» Жора Саркисян является один из самых перспективных гитаристов нового поколения.

 Фестиваль гитарной музыки "Мир гитары", инициатором создания и художественным руководителем которого является Олег Владимирович Акимов, проводится в Калуге с 1998 года.  На сегодняшний день «Мир гитары» — это главное гитарное событие страны и крупнейший гитарный фестиваль Европы, участие в котором стало знаком престижа и профессионального признания.

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