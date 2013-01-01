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|Армения представит лучшего гитариста страны на Международном музыкальном фестивале
|ЗАО "Электрические сети Армении" об отключениях 22 августа
|Книга, покорившая мир, издана на армянском языке
|В октябре в Ереване пройдет заседание межправсовета ЕАЭС
|В филиале библиотеки имени Аветика Исаакяна в Ереване открылся "Русский центр"
|Читать больше
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