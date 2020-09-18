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 Пятница, 18 Сентября 2020 17:23

ЗАО "Электрические сети Армении" об отключениях 22 августа

ЗАО "Электрические сети Армении" об отключениях 22 августа

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 14, 14/1, 14/2 на улице Вардананца, жилой дом 35 на улице Ханджяна, жилой дом 62 на улице Анрапетутяна, жилой дом 10 на 1-ом переулке Корюна, жилой дом 59 на улице Налбандяна, собственные дома 34-59 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Байрона, жилой дом 3 на пр. Саят-Нова, жилые дома 6, 8 на улице Таманяна, жилой дом 18а на улице Вагаршяна, жилой дом 6/2 на улице Адонца, жилые дома 47/1, 59/7 на пр. Комитаса, жилой дом 4 на улице Д.Анахта, жилой дом 1 на улице Райниса, жилой дом 85 на улице Гоголя, жилые дома 7/1, 7а на улице Сундукяна, собственные дома на улице Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 6 у Канакерской ГЭС, собственные дома на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2, 1/4, 30, 32 на улице

А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N132, детский сад N33, жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),  театр "Метро", фонтаны на площади имени

Г.Нжде, жилые дома 12, 14 на улице Нжде, жилой дом 26 на улице Манташяна, собственные дома на переулке Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Церенца, Микаеляна, Дживани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая территоря Нор Харберда ("Нуш" яч. N14), садоводческая территория Нор Харберда (яч. N6 "НУШ"), жилой дом 7 на пешеходном переходе Атояна, жилой дом 4 на переулке Лвовяна в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на улице Галшояна, ясли-детский сад N113 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 2 (ремонт подъезда) и жилой дом 38 на улице Г.Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; подъезды 5, 6 жилого дома 41 и жилой дом 24 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Исаакяна,

Ширака, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11?00-17?00  села Капутан, Камарис, Гегашен и Дзорахбюр;

14?30-15?30 села Аргель, Карашам, Тегеник, садоводческие компании "Сапфир", "Аргель", "Бжишкнер", "Наири", 'Труд", станции сотовых

операторов "ВЕОН Армения", 'Виваселл МТС", "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?00- 16?00 общины Мадина, Лернакерт полностью, некоторые кварталы Неркин Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-13?00 частично улица Араратяна, частично кварталы NN 2, 3 и "Нор" в городе Масис;

10?00-16?00  частично села Урцадзор и Нор Кянк;

10?30-16?00  частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 села Вардаовит, Гетик, Гохтаник, Гермон, Аратес, село Гндеваз, частично село Кечут, Птицефабрика Гндеваза, ЗАО "Джермук

Груп", станции сотовых операторов 'Г-Телеком", "ВЕОН-Армения", "Юком", абоненты (не являющиеся жильцами) "Арпа-Севан", "Арскар", "Джермук Гранд" и "Джермук-1" в городе Джермук; частично село Бардзруни;

в Лорийской области:

09:00-15:00 село Негуц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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