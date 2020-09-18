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 Пятница, 18 Сентября 2020 16:35
Марианна Мкртчян

Посол России: И Ереван, и Москва настроены на развитие деятельности ЮКЖД в Армении

Посол России: И Ереван, и Москва настроены на развитие деятельности ЮКЖД в Армении

АрмИнфо. И Ереван, и Москва настроены на развитие деятельности ЮКЖД в Армении. Об этом 18 сентября в беседе с журналистами на полях открытия "Русского центра" в филиале Центральной библиотеки имени Аветика Исаакяна заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Я очень рад, что все разъяснилось. Стороны пришли к выводу, что ситуация нормальная, что ЮКЖД работает, и очень важно, что обе сторон настроены на то, чтобы деятельность ЮКЖД здесь развивалась, инвестиции продолжались и чтобы эта работа была эффективной. Я очень рад, что все вопросы сняты", - сказал посол.

Отметим, Минтранс РФ 2 сентября сообщил, что транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги.

Заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян подписали протокол, которым были сняты все разногласия в отношении финансово-хозяйственной деятельности дочернего предприятия ОАО <РЖД> - ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> (ЮКЖД).

В частности, в документе зафиксировано согласие профильных министерств России и Армении с результатами независимых аудиторских проверок деятельности ЮКЖД, проведенных за весь период действия концессионного договора, заключенного в 2008 году. Также подтверждено полное исполнение ЮКЖД своих инвестиционных обязательств  и, как следствие, отсутствие претензий сторон. "Подписание протокола играет важную роль в решении ряда задач, стоящих перед ЮКЖД. Речь идёт как об увеличении объемов перевозок грузов и пассажиров, так и обновлении железнодорожного подвижного состава. Стороны подчеркнули значимость подписанного документа и отметили, что он будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества наших стран", - отмечалось в сообщении Минтранса РФ.

Отметим, что в 2018 году компания ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" подверглась жестким проверкам со стороны налоговых органов Армении по части выполнения, взятых в рамках контракта обязательств.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. 

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