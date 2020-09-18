Пятница, 18 Сентября 2020 16:29

АрмИнфо. После вчерашней встречи с представителями партии <Гражданский договор> премьер-министр Армении Никол Пашинян проанализировал и выделил все ошибки и достижения правящей партии.

На своей странице в соцсети Facebook, Пашинян, в частности отметил, что каждый человек имеет право ошибаться и представители партии <Гражданский договор> не являются исключением.

<После <бархатной революции> многие пытались советовать нам, как правильно себя вести и каким образом руководить страной. Но мы понимали, что это неверный путь. Поэтому мы решили пойти собственным путем проб и ошибок, при этом, не опираясь на чьи-то представления о правильности.

Можно привести несколько примеров, когда нас осуждали, но мы оказались правы. Например, в 2015 году, после осуществления конституционных реформ, оппозиция посчитала, что сложился хороший момент для свержения власти, но наша партия не разделяла данной позиции. И мы, несмотря на давление коллег, не стали присоединяться к этому процессу, который так и не достиг преследуемой цели.

Или же в 2016 году, когда группа <Сасна Црер> захватила здание ППС полка, мы не раз отмечали, что ГД выступает за неприменение силы. В наш адрес звучала критика, многие расценивали наш призыв как ошибку, так как в то время, когда стреляют и убивают, все те, кто выступал с миротворческими заявлениями, считались продажными людьми. Но в итоге, после этих событий, требования об отставке Сержа Саргсяна были забыты и протесты затихли>,- подчеркнул Пашинян.

Премьер заявил, что подобные ситуации преследовали его и партию <Гражданский договор> практически на каждом этапе их пути. Он отметил, что в 2017 году, когда партия <Гражданский договор> признала результаты парламентских выборов, их обвинили в продажности.

<Или же, пожалуй, самый яркий пример, когда мы начали свою борьбу с режимом Сержа Саргсяна в 2018 году многие не понимали нас. Отдельные люди насмехались, а другие вновь сыпали обвинениями. Но как раньше, так и впредь партия <Гражданский договор> обязана пройти свой путь, состоящий из проб и ошибок, и только таким образом мы сможем найти верную дорогу. Дорогу, которая приведет нас к процветанию Армении>,- заметил Пашинян.

Премьер отметил, что он и представители его партии должны выйти из так называемой <зоны комфорта>, так как они находятся у власти не для этого. Их цель вывести страну на новый уровень.

Отметим, что вчера в партии <Гражданский договор> состоялась встреча. В ней участвовали как представители законодательной, так и исполнительной власти. Пашинян заявил, что представители законодательной и исполнительной власти, а также губернаторы, будут раз в месяц проводить встречи и обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня.