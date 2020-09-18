Пятница, 18 Сентября 2020 16:27

АрмИнфо. Определяющим в вопросе открытия границ между Арменией и Россией является эпидемиологическая ситуация. Об этом 18 сентября в беседе с журналистами на полях открытия "Русского центра" в филиале Центральной библиотеки имени Аветика Исаакяна заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Мы конечно, будем следить за тем, как развивается эпидемиологическая ситуация и в России в Армении, поскольку это является определяющим для решения вопроса о полном открытии границы", - сказал российский дипломат, при этом добавив, что эти вопросы обсуждаются и на двустороннем уровне, и в рамках ЕАЭС.

При этом он затруднился представить более подробную информацию по этому вопросу, констатировав, что он рассматриваются как и положено на уровне компетентных органов.

"Но, как вы знаете, рейсы сейчас есть. Есть определенные требования, которые предъявляются к гражданам Армении для въезда. Тем не менее, в соответствующих постановлениях правительства, которыми вводились режимные требования, в достаточной степени учтены те гуманитарные, иные ситуации, которые могут потребовать прибытия граждан Армении в РФ. И я должен сказать, что по тем или иным основаниям, достаточно много граждан смогли въехать в РФ", - заключил российский дипломат.

Напомним, что воздушное и сухопутное сообщение было приостановлено между Арменией и Россией в середине марта текущего года в связи с ухудшившейся ситуации с пандемией коронавируса нового типа по всему миру, в двух странах в частности.