Пятница, 18 Сентября 2020 15:36

АрмИнфо. Начиная с этого учебного года, работающие студенты получат компенсацию платы за обучение из уплаченных сумм подоходного налога. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, ссылаясь на внесенные в Налоговый кодекс законодательные изменения.

Согласно источнику, правительство РА утвердило список специальностей магистратуры, аспирантуры и ординатуры, в случае обучения на одном из которых студент получит компенсацию за учебу за счет подоходного налога. Воспользоваться компенсацией студент или аспирант имеет право всего для одной выбранной специальности, плата за обучение по которой будет возмещена после окончания учебного года.

В то же время решением правительства установлен «Порядок возврата сумм подоходного налога с целью компенсации платы за обучение физическим лицам, являющимся наемными работниками». Согласно порядку, сумма подоходного налога по части заработной платы и приравненных к ней выплат компенсируется исключительно в случае успешного завершения учебного года, то есть сдачи предусмотренных учебной программой всех экзаменов.