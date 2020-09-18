Пятница, 18 Сентября 2020 14:07

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) расширил свою линейку продуктов и предлагает клиентам новую программу рефинансирования – выкуп кредитов под залог имущества из других банков и кредитных организаций.

Новый продукт дает возможность клиентам с положительной кредитной историей перевести свой кредит под залог имущества из других финансовых организаций в Банк ВТБ (Армения) по улучшенным условиям, тем самым облегчив дальнейшую ежемесячную финансовую нагрузку клиентов.

Кредит рефинансируется/выкупается на сумму остатка кредита в другом банке или кредитной организации, а также, в некоторых случаях, клиенту выдается дополнительная сумма кредита.

Кредит можно рефинансировать по номинальной ставке 14% годовых, со сроком погашения от 1-го до 10 лет на сумму от 800 тыс. драмов до 50 млн. драмов. При этом действует преимущество для клиента - расходы связанные с переоформлением залогового имущества (нотариальные и кадастровые расходы, получение единой справки) осуществляются за счет средств Банка. Действуют иные комиссии. (Эффективная ставка кредита 19.4%-24%).

Для подачи заявки на выкуп кредита из другого Банка и кредитной организации действует упрощённая процедура с предъявлением минимального пакета документов.

Более подробную информацию об условиях рефинансирования кредитов можно получить на официальном сайте Банка по https://www.vtb.am/ru/credits#varki-gnowm# или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.