Пятница, 18 Сентября 2020 13:22

АрмИнфо. В Тель-Авиве состоялось официальное открытие посольства Армении в Израиле.

"В канун праздника Рош ха-Шана в Тель-Авиве официально открылось посольство Республики Армения. Выступая на церемонии, посол Армении в Израиле Армен Смбатян отметил особую символику в том, что посольство начинает работу именно в канун Нового года по еврейскому календарю. Пользуясь случаем, он поздравил всех граждан Израиля с Рош ха-Шана, пожелав мира и процветания Израилю, благополучия, здоровья и успехов жителям страны. "Счастливого и благословенного Нового года! Шана това у-метука!" - сказал он на иврите",- сообщил на своей странице в Фейсбук политолог Александр Цинкер.

Напомним, что несмотря на то, что дипломатические отношения между Арменией и Израилем были установлены еще в 1992 году, долгие годы ни Ереван ни Тель-Авив не открывали своих дипломатических представительств. Решение об открытии посольства РА в Израиле (резиденция в Тель-Авиве) было принято правительство Армении лишь в сентябре прошлого года.