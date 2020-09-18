Пятница, 18 Сентября 2020 12:33

АрмИнфо. Полнометражный фильм армянского режиссера Арама Шахбазяна "Чнчик" включен в конкурсную программу Пусанcкого международного кинофестиваля, который пройдет 21-30 октября 2020 года.

Отметим, что нестандартный для армянской аудитории фильм под названием "Чнчик" вышел на экраны в прошлом году. История рассказывает о девушке с умственной отсталостью, живущей в глухой деревне, где она становится жертвой насмешек, насилия и позора для всех жителей деревни. Кинокартина снималась в течении десяти лет из-за отсутствия финансирования, переживая весь этот нелегкий период, фильм наконец смог выйти на большие экраны благодаря денежной поддержке Национального киноцентра Армении.

Отметим, что Пусанский международный кинофестиваль проводится ежегодно c 1996г., но, к сожалению, в этом году, из-за пандемии коронавируса фестиваль может быть отменен, в случае продления эпидемиологической ситуации.