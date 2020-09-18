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 Пятница, 18 Сентября 2020 12:05
Давид Степанян

Аналитик: Глобальным проблемам недостает лишь карабахского прибавления

Аналитик: Глобальным проблемам недостает лишь карабахского прибавления

АрмИнфо. К существующим сегодня глобальным, геополитическим и региональным проблемам недостает лишь добавления новых проблем между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"В этом свете, особенно после июльского обострения на границе, все дипломатические усилия, причем, как публичные, так и не публичные, направляются на предотвращение новой эскалации.  Избежать очередного выхода ситуации из под контроля, в частности, является целью российской дипломатии. Новые международные проблемы никому сегодня не нужны. Недавнее заявление сопредседателей Минской группы я рассматриваю именно в этом ключе", - подчеркнул аналитик.

14 сентября сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором фактически призвали стороны карабахского конфликта начать переговоры без предусловий. После чего провели телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана и договорились провести в ближайшее время встречу. Армянский премьер Никол Пашинян охарактеризовал данное заявление как конструктивное, одновременно заявив об отсутствии каких-либо предусловий с армянской стороны.  По словам Лукьянова, предотвращение инцидентов на границе стало практически невозможным.  Более того, подобные столкновения обрели характер непреодолимого препятствия на пути урегулирования карабахского конфликта. В этом свете, сегодняшней задачей посредников, в целом, и России, в частности, аналитик считает нивелирование исходящей от конфликта серьезной глобальной угрозы. Лукьянов выразил убежденность в отсутствии заинтересованности в очередной войне ни у одного акторов глобальной политики.

"В этом свете, сегодня мы наблюдаем за тем, как посредники прилагают максимум усилия в направлении предотвращения перерастания очередного инцидента в очередную войну. И в этой коллективной работе сопредседатели прекрасно взаимодействуют, и мы видим, что они уже перешли от ее непубличной части к публичной. Заявление о необходимости отказа Азербайджана и Армении от предусловий на пути возобновления переговоров я воспринимаю именно в этом свете", - подытожил Лукьянов. 

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