Пятница, 18 Сентября 2020 12:03

АрмИнфо. В связи с празднованием Дня независимости Армении и в целях обеспечения пассажирских перевозок по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван, Южно-Кавказская железная дорога сообщает о назначении 21 сентября рейсов скорых электропоездов в направлении Ереван-Гюмри-Ереван.

Как сообщает пресс-служба юКЖД, из Еревана скорый поезд отправится в 9:15 (прибытие в Гюмри в 11:25), а в обратном направлении - в 17:55 (прибытие в Ереван в 20:05).

График курсирования пригородных электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван 21 сентября останется неизменным.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Компании https://www.railway.am/

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.