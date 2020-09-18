Пятница, 18 Сентября 2020 11:54

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание еврейской общине Армении по случаю праздника Рош ха-Шана.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в послании Пашиняна, в частности, говорится:

"Дорогие представители еврейской общины Армении,

Сердечно поздравляю вас по случаю еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

Сегодня, как еврейская община Армении, так и весь еврейский народ отмечают этот прекрасный праздник, который символизирует начало нового года. Пусть этот новый год станет годом мира, процветания и прогресса. И пусть существующие между нашими народами многовековые связи продолжают укрепляться и развиваться в соответствии с новыми реалиями.

Так, поздравляя по случаю праздника Рош ха-Шана, желаю нашим еврейским соотечественникам крепкого здоровья и всего наилучшего".