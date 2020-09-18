Пятница, 18 Сентября 2020 11:45

АрмИнфо. Министр обороны Армении, председатель комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Давид Тоноян на встрече с руководителем ереванского офиса Международного комитета красного креста (МККК) Клер Мейтро коснулся циркулирующих в азербайджанских СМИ видеоматериалов об армянском офицере Гургене Алавердяне, который оказался под юрисдикцией Азербайджана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, Тоноян выразил обеспокоенность армянского военного ведомства по поводу содержания этих роликов.

Глава МО РА также констатировал, что препятствование азербайджанскими властями посещения представителями Бакинского офиса МККК Гургена Алавердяна является грубейшим нарушением обязательств международного гуманитарного права, взятых Азербайджаном. Вместе с тем армянский министр поблагодарил руководителя ереванского офиса МККК за предпринимаемые усилия в вопросе защиты прав военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана. В свою очередь Клер Мейтро заверила, что делегация МККК делает все возможное для обеспечения всех процедур, исходящих из статуса Гургена Алавердяна и других армян, находящихся на азербайджанской стороне. Стороны на встрече также обсудили действия по оценке уровня интеграции международного гуманитарного права в ВС Армении, который стартовал в 2019 году.

Напомним, что согласно сообщению МО РА, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МККК АрмИнфо сообщили, что налажен диалог с соответствующими сторонами для получения доступа к гражданину Армении, оказавшемуся в Азербайджане.

Стоит также заметить, что СМИ Азербайджана был растиражирован видеоролик, в котором якобы армянский военный признается, что он был послан в АР для сбора развединформации, и что якобы он хочет остаться в Азербайджане. Причем, он читает текст с листочка на плохо написанном армянском языке.