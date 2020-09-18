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 Пятница, 18 Сентября 2020 11:43
Карина Манукян

В Армении выявлено 239 новых случаев коронавируса

В Армении выявлено 239 новых случаев коронавируса

АрмИнфо. По данным на 11:00 18 сентября, в Армении выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 138 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 46910 случаев коронавируса, выздоровели 42369 человек, скончались 926. За последние сутки болезнь унесла жизнь пациента в возрасте 45 лет, у которого были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 3330 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 255927 тестов на коронавирус (из них 3769 - за последние сутки). -0-

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 280.

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