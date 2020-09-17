Четверг, 17 Сентября 2020 21:46

АрмИнфо. «Мы слышали о намерении де-факто властей Нагорного Карабаха расселить армян, покинувших Ливан, на подконтрольных территориях. Читали сообщение о том, что две ливанские семьи изъявили желание поселиться в Нагорном Карабахе.

Проверенными данными о реальном притоке ливанских беженцев в Нагорный Карабах и на территории вокруг него не располагаем», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, что Армения проводит «политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана».

По словам Захаровой, МИД РФ исходит из того, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса, направленного на решение нагорно-карабахского вопроса, в том числе проблемы беженцев и перемещенных лиц в регионе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 14 сентября провели консультации по телефону с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и передали им предложения посредников относительно дальнейших шагов в НКУ (нагорно-карабахского урегулирования), включая проведение для начала раздельных встреч «тройки» с каждым из министров. Рассчитываем на положительную реакцию сторон, сказала Мария Захарова.