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 Четверг, 17 Сентября 2020 21:05
Алина Оганесян

Никол Пашинян поручил министру здравоохранения продлить трудовой договор с директором Гематологического центра имени Р.О. Йоляна

Никол Пашинян поручил министру здравоохранения продлить трудовой договор с директором Гематологического центра имени Р.О. Йоляна

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил министру здравоохранения РА Арсену Торосяну продлить трудовой договор с директором Гематологического центра имени  Р.О. Йоляна Самвелом Даниеляном. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в фейсбуке.

<Не скрою, что меня озадачивает, что во время этой истории некоторые врачи пусть даже косвенно пригрозили оставить больных детей без присмотра. Если они лечат детей так, как говорят, то нам есть над чем серьезно подумать. В любом случае подобное поведение не может остаться без ответа, хотя бы для проверки соответствия впечатлений и реальности>, - написал премьер.

Напомним, что 15 сентября глава Центра педиатрической онкологии и гематологии Армении Геворк Тамамян подал заявление об освобождении от должности, а также отказался от дальнейшей работы в качестве детского онколога-гематолога в Гематологическом центре. Причиной подобного решения, по его словам, стало то, что министерство здравоохранения Армении решило с 1 октября расторгнуть трудовой договор с директором Гематологического центра имени Р.О. Йоляна, профессором Самвелом Даниеляном. Вслед за Тамамяном несколько десятков медиков направили письмо Николу Пашиняну, в котором сообщили, что прекратят работу в больнице в случае увольнения директора Самвела Даниеляна. К данному призыву присоединились и врачи клиники химиотерапии для взрослых

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