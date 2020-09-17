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 Четверг, 17 Сентября 2020 20:14
Алина Оганесян

Депутат от правящего блока НС РА Армен Памбухчян подал в отставку, а политический актив проводит расширенное заседание

Депутат от правящего блока НС РА Армен Памбухчян подал в отставку, а политический актив проводит расширенное заседание

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания Республики Армения (НС РА) от правящей фракции <Мой шаг> Армен Памбухчян подал в отставку. Об этом говорится на сайте парламента РА.

<В соответствии с частью 2 статьи 155 Конституционного закона "Регламент Национального собрания", если в течение одной недели после публикации заявления об отставке депутат в письменной форме отзывает свое заявление, спикер Национального собрания делает соответствующее заявление. В обратном случае о приостановлении его полномочий составляется протокол, который подписывает председатель Национального Собрания. С момента публикации протокола заявка об отставке считается принятой>, - говорится в заявлении спикера НС РА.

Напомним, что Армен Памбухчян 9 декабря 2018г. был избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий <Мой шаг>.

Отметим, что решение о сложении депутатских полномочий Памбухчян опубликовал и на своей странице в фейсбуке. При этом он отметил, что с согласия политической команды и по его же желанию продолжит государственную службу, но уже в исполнительном органе.

Депутат выразил благодарность за эффективную совместную работу всем коллегам Национального собрания 7-го созыва. <Естественно, выражаю особую благодарность фракции <Мой шаг> за содержательные обсуждения и принятые решения, направленные на реализацию общих целей.Заверяю, что фракция была и продолжит оставаться носителем ценностей революции, сильным институтом, служащим интересам граждан РА и нашей государственности>, - написал он.  Отметим, что сейчас в центральном офисе правящей партии <Гражданский договор> проходит заседание во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием спикера НС РА Арарата Мирзояна, депутатов партии <Мой шаг>, министров и губернаторов. Речь может идти и о неудачной, по мнению единомышленников Пашиняна, смене трех членов Конституционного суда. Ни один из них не был сторонником <Новой Армении>. 

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