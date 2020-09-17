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 Четверг, 17 Сентября 2020 18:31
Ани Мшецян

Самопровозглашенный арабский <шейх> обманул ездидскую общину Армении, умыкнув кругленькую сумму денег

Самопровозглашенный арабский <шейх> обманул ездидскую общину Армении, умыкнув кругленькую сумму денег

АрмИнфо. Самопровозглашенный арабский <шейх> ловко обманул ездидскую общину Армении, умыкнув кругленькую сумму денег. Как сообщает пресс-служба СК, это гражданин Палестины А.А. Нассари, котрый объявлен в розыск.

 

Согласно источнику, последний обманывал сирийского армянина Шаге Пагаряна, убедив его в том, что является миллионером. Якобы у него в банке Белоруссии лежит сумма в размере $3.000.000, но на нее наложен арест. Нассари заявил, что помочь ему снять арест со счета могут овцы и бараны друзей Пагаряна. По словам Нассари, он якобы собирался после возвращения средств ввезти в Армению 15.000 овец из Румынии.

Пагарян уговорил своих друзей езидов заколоть всех имеющиеся у них овец. После чего с продажи мяса получил 216.937.440 драмов, которые по частям отдал Нассари. Более того, самопровозглашенный <шейх> также выманил у Пагаряна сумму в размере 33.301.800 драмов. После отъезда Нассари из Армении Пагарян вновь перечислил ему около 40.860.324 драмов. Общим счетом, палестинец получил обманным путем около 291.099.564 драмов или 611.800 тыс долларов США. Последнему предъявлено обвинение по 178 статье УК РА. 

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