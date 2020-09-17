Четверг, 17 Сентября 2020 18:11

АрмИнфо.Ряд сотрудников Центра гематологии им. Йоляна подали заявления об уходе в знак поддержки директора Самвела Даниеляна, с которым Минздрав РА не продлил трудовой договор.

Ранее заявление об уходе подал глава центра педиатрической онкологии и гематологии Геворг Тамамян, теперь же к нему присоединились еще 13 сотрудников клиники химиотерапии для взрослых. В качестве обоснования отмечается, что решение Минздрава касательно Даниеляна является нелогичным и необоснованным. В числе подавших заявления - руководитель клиники, заведующий отделением и онкологи; все они уже с 1 октября не выйдут на работу.

Ранее с просьбой пересмотреть решение по непродлению трудового договора Даниеляна в письменной форме к премьер-министру обратился 41 сотрудник больницы.

Добавим, что Самвел Даниелян был назначен на должность директора Центра гематологии в середине 2018 года.