Четверг, 17 Сентября 2020 17:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

18 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 1, 3 на улице Теряна, жилой дом 40 на улице Пушкина, жилые дома 23, 25 на улице Демирчяна, жилые дома 22, 24,

37, 37а, 39 на улице Туманяна, жилые дома 17, 19, 21, 23 на улице Налбандяна, жилой дом 17 на улице Хоренаци, жилые дома 10-24 на улице Чаренца, абоненты-жильцы жилого дома 10 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18 на улице Г.Нжде, собственные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы Норагавита, жилые дома 1, 2, 3, 4 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на переулке Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты (не являющиеся жильцами) жилого дома 21 на улице Назарбекяна, жилой дом 10 на улице Кочара, жилой дом 8 на улице Адонца, собственные дома на улице Сосе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на улице Норашхараин, жилой дом 14 на пр. Комитаса, жилой дом 1 на улице Амбарцумяна, жилой дом 1 на улице Акобяна, жилой дом 30 на улице киевяна, собственные дома на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Боряна в 1-ом Норкском массиве; подъезды 5, 6, 7 жилых домов 41, 73 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 39 в квартале "Нарекаци", жилой дом 84/4 на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Котайкской области:

10?00-16?30 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Абовяна, Исаакяна, Комитаса, кварталы "Болор охер", "Калер",

частично квартал 'Цирананоц" в общине Егвард;

11?00-17?00 села Капутан, Камарис, Гегашен и Дзорахбюр; частично частные дпма Птгни;

13?30-16?00 община Птгни, Птгни-2, воинская часть, садоводческая компания "Кимиагорц", ООО "Юкаго", ООО 'Навтамтерк", ООО "Белладжио",

ООО "Ангар", ООО "ШангриЛа", ООО "Брабион", ООО "А.Авагян", ПК "Г.Овсепян", 'Гегард", села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, детский дом "Затик", песчаные рудники, село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?00- 16?00 общины Мадина, Лернакерт полностью, некоторые кварталы

Неркин Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 улицы Орбели, Прошяна, Еленовка, Ашота-Ерката, начало

общины Варсер в городе Севан;

15:00-16:00 частично община Варсер, ООО "Ара Арег", "Ранчпар", ЧП "Лев-Лен", "Газ Ама", "Газ Арма", "А.Салазарян", 'Э.Мхитарян", "Ш. Бозоян", "Г.Погосян", "Хусик Седракян", Автотехобслуживание,

телецентр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-15?00 частично село Кечут;

10?00-16?00 частично села Ванашен и Севакан;

10?30-16?00 частично село Айгепат;

в Лорийской области:

09:00-15:00 село Дсех;

10?00-13?00 село Амракиц;

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал "Верин таг" села Цогамарг в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 частично село Сарапат в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-14:00 город Дастакерт; села Нжде, Цгуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-11:30 жилые дома 46, 46а, 50, 50а на улице Сисакан, жилой дом 2 на улице А.Манукяна в городе Сисиан;

12:00-13:00 частично улица Исраеляна, улица Адамяна, жилой дом 64 на улице Сисакан в городе Сисиан;

13:30-14:30 частично улица Исраеляна, жилой дом 34 на улице Сисакан, жилые дома 2, 3, 4 на улице Нжде в городе Сисиан;

15:00-16:00 частично улица Ханджяна, улицы Гетапяна, Айгестан,

В.Хорена, А.Манукяна в городе Сисиан;

11:00-13:30 частично село Шагат;

14:00-15:00 село Балак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.