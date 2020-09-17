Четверг, 17 Сентября 2020 17:44

АрмИнфо.Минздрав РА опровергает информацию о том, что ограничения в школах в связи с COVID-19 незаконны.

<В социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о том, что якобы суд признал незаконность масочного режима в школах, и что начиная с 15 сентября ограничения, применяемые в школах, якобы незаконны, и никто не вправе навязывать этот порядок детям и учителям.

Следует отметить, что данные заявления являются дезинформацией, вводят в заблуждение граждан, и не имеют никакой правовой основы. Решение носить маски в школах Армении было принято, изучив международный опыт и принимая за основу предложения Всемирной организации здравоохранения и учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране. Еще раз призываем не поддаваться дезинформации и учесть, что наша страна все еще находится в периоде эпидемии коронавирусной болезни, и основной целью всех нас должна быть защита детей и, таким образом, сохранение здоровья наших родителей, бабушек и дедушек>, - говорится в заявлении министерства.

Напомним, что занятия в школах возобновились с 15 сентября. С учетом эпидемиологической ситуации, для школ были разработаны правила безопасности. В частности, персонал и учащиеся должны носить маски; классы с численностью более 20 человек будут разделены на группы; деятельность столовых и буфетов запрещается; запрещено также проведение массовых мероприятий и кружков. В течение дня персонал и учащиеся обеспечиваются необходимыми масками и дезинфицирующими веществами, а также дистанционными термометрами (по крайней мере, по количеству входов в школу).

Во время перемен учащиеся не покидают класс. Случаи выхода из классной комнаты регулируются по мере необходимости под контролем учителя. Во время учебного процесса в школе, по возможности, необходимо сохранить социальное расстояние, исключая скопления и тесные контакты. Запрещается вызывать учащихся к доске, учащиеся отвечают на урок со своих мест. В конце семестра проводится проверка знаний учащихся посредством итоговой полугодовой письменной работы. Оценки учащиеся и родители смогут увидеть в электронном дневнике.

В общей сложности, в республике был подтвержден 46671 случай коронавируса, выздоровел 42231 человек, скончались 925. На данный момент фактическое лечение получают 3232 пациента.

Отметим также, что в Армении вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt COVID19), который на данный момент составляет 1.02, то есть каждый инфицированный заражает более одного человека.