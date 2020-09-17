Четверг, 17 Сентября 2020 16:13

АрмИнфо. Армения в ТОП-5 дружественных для РФ стран по версии опроса, проведенного АНО "Левада-Центр".

Так, эксперты АНО "Левада-Центр" провели опрос под название "ДРУЗЬЯ" И "ВРАГИ" РОССИИ.

Респондентам было предложено назвать пять стран, которые вы могли бы назвать наиболее близкими друзьями, союзниками России? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2020 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в августе 2020 г. ? 1,5%).

Так, лидирует в опросе Беларусь, которую 58% опрошенных считают другом России (в 2019 году таких было 62 %), на втором месте находится Китай, которые считают 40% россиян (42% в 2019 г.), за Китаем следует Казахстан - 30% (35% соответственно), на четвертой строчке расположилась Армения - 17% ( 22% соответственно), замыкает пятерку Азербайджан - 13% (16%). В десятку также входят Индия, Сирия, Венесуэла, Германия и Киргизия.

Примечательно, что 6 % (4% в 2019 году) респондентов считает, что у России нет друзей или союзников, а еще 7% затруднились ответить на

этот вопрос.

Меж тем, главным "врагом" России опрошенные по-прежнему считают США 60 % (в 2019 году так считали 67%). В пятерку также вошли Украина -35 % (40%), Великобритания - 29% (38%), Латвия- 26%(27%), Литва - 26% (26%). Меж тем в десятку также входят Польша, Грузия, Германия, Эстония, Афганистан.

Примечательно, что 2% (1% в 2019 году) россиян считают Армению недружественной для РФ страной. В этом списке Армению заняла 29 строчку из 33-ех.

При этом 7 % (7% в 2019 году) респондентов считает, что у России нет врагов или недоброжелателей, а еще 7% затруднились ответить на этот

вопрос.

Опрос проведен 20 - 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.