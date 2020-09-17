Четверг, 17 Сентября 2020 16:13

АрмИнфо. В Армении вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt COVID19), который на данный момент составляет 1.02. Об этом на своей странице в Facebook написала замминистра здравоохранения РА Лена Нанушян.

<Если этот показатель выше 1, то прогнозируется быстрое распространение вируса, то есть каждый инфицированный заразит более одного человека. Всего несколько дней назад данный показатель был ниже 1, и свидетельствовал о снижении числа случаев коронавируса.

Необходимо продолжать соблюдать все правила безопасности: носить маску, часто мыть или дезинфицировать руки, сохранять дсоциальную истанцию. В противном случае у нас будет резкий рост сдучаев, чему, конечно, будет способствовать также повышение мобильности населения, обусловленное деятельностью образовательных учреждений, и возникновением массовых скоплений граждан.

Необходимо объединить усилия в деле противодействия коронавирусу. Сожалею, что некоторые люди, исходя из различных соображений, распространяют дезинформацию относительно нынешних превентивных мер по борьбе с COVID-19, таких, как ношение маски. Нет ничего дороже,

чем здоровье. Берегите его простым способом - ношением маски. Надеюсь, что в скором времени медицина даст возможность иметь другие, более эффективные, средства, но пока их нет, носите маску, спасая тем самым как свою жизнь, так и жизнь ваших родных>, - отметила Нанушян.

В общей сложности, в республике был подтвержден 46671 случай коронавируса, выздоровел 42231 человек, скончались 925. На данный момент фактическое лечение получают 3232 пациента