Четверг, 17 Сентября 2020 15:36

АрмИнфо.17 сентября днем Молодежное крыло <Процветающей Армении> провело пикет перед зданием Минобразования, науки, культуры и спорта РА с требованием отставки министра.

Изначально акция должна была носить более продолжительный характер, однако в самом ее начале выяснилось, что участники не уведомили о ней Полицию, что является административным правонарушением. После переговоров с правоохранителями, протестующие согласились ограничиться трехминутным пикетом, отложив в сторону, по просьбе полицейских, принесенные с собой в качестве атрибутов тыквы.

По мнению протестующих, Арутюнян проводит антиармянскую политику, в том числе путем изъятия из школьной программы предмета <История армянской церкви>. Кроме того, по их словам, деятельность Арутюняна на министерском посту не соответствует развитию образовательных заведений. Участники пикета заявили также, что премьер-министр РА Никол Пашинян своей поддержкой Арутюняна содействует обесцениванию армянской церкви и национальных ценностей. Как было отмечено, уличная борьба будет продолжена до тех пор, пока министр не подаст в отставку.

Напомним, что 16 сентября, в ходе обсуждения инициативы <Посвещенной Армении> о недоверии главе Минобразования, <Процветающая Армения> заявила, что также присоединяется к данному требованию. Деятельность министра была подвергнута резкой критике обеими фракциями, и в своей заключительной речи Арутюнян позволил себе шпильку в адрес ППА и ее лидера Гагика Царукяна, отметив, что новые образовательные стандарты научат <группу котайкцев> уважать ближних и церковь, сдерживать свои гормоны, благодаря чему в церквях больше не будет сексуальных преступлений.

Добавим, что в 1979 году Гагик Царукян был осужден за изнасилование, которое, как муссировалось в СМИ, имело место на территории церкви. Спустя десятилетия Царукян по данному делу был полностью оправдан. Согласно ППА, данное уголовное дело было возбуждено советскими правоохранительными органами для того, чтобы потребовать у семьи Царукяна 1500 рублей.

Между тем Пашинян на своей странице в Facebook выралил солидарность Арутюняну. <Трудно не согласиться с министром образования. Сначала приглашаешь иностранных женщин в церковь, чтобы показать ее. Потом, будучи сержантом полиции, на территории церкви участвуешь в групповом изнасиловании гостей и грабишь их. Затем занимаешься защитой национальных ценностей и национальной идентичности. Воистину <патриотическая> деятельность>, - отметил премьер, призвав к поддержке Арутюняна.

Добавим, что сегодня парламент проголосовал против выражения недоверия Араику Арутюняну.