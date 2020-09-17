Четверг, 17 Сентября 2020 15:35

АрмИнфо. Защита окружающей среды и климата в числе приоритетов председательства Германии в Совете Евросоюза. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Армении.

При этом отмечается, что особый вклад в эту область внесет Молодежная конференция Восточного партнерства Youth4Environment "Молодежь за окружающую среду" 2020, запланированная на 24-26 сентября в онлайн-формате.

Благодаря участию в онлайн-конференции Восточного партнерства Youth4Environment <Молодежь за окружающую среду> участники получат возможность открыть для себя методы, стратегии и инструменты для развития экологического поведения и знаний, научатся продвигать экологическое образование и мотивировать на это-активность сверстников из стран Восточного партнерства.

Участники из разных стран познакомятся с инструментами, использование которых позволит им решать экологические проблемы с помощью качественного образования, информирования и работы с молодежью, чтобы повысить эффективность использования ресурсов за счет перехода к чистой экономике, восстановления биоразнообразия и сокращения загрязнения.

Молодежная конференция Восточного партнерства Youth4Environment <Молодежь за окружающую среду> 2020 соберет около 130 участников, в том числе 90 молодых людей из стран Восточного партнерства (ВП), стран-членов ЕС и России.

Конференция будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский язык.