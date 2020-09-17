Четверг, 17 Сентября 2020 15:25

АрмИнфо. Компания "Ай пост", сегодня, 17-ого сентября вводит в обращение почтовую марку, посвященная теме "Религия и культура. Армянское культурное наследие в азиатском регионе. Церковь Святого Григория Просветителя в Сингапуре".

Согласно сообщению "Ай пост", на почтовой марке изображен фасад церкви Святого Григория Просветителя в Сингапуре с подписями на армянском и английском языках "ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ В СИНГАПУРЕ> и <АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ".

Армянская апостольская церковь Сурб Григор Лусаворич - одно из старейших строений, сохранившихся в Сингапуре. Церковь была построена в 1835 году и освещена в 1836 году. Проектировал и строил ее известный ирландский архитектор Джордж Колеман, и она считается его самым известным произведением. Церковь окружает ухоженный тропический парк с небольшим кладбищем, где покоятся останки выдающихся армян Сингапура ХIХ и ХХ вв.

Дата выпуска: 17 сентября 2020 г.

Дизайнер: Давид Довлатян

Типография: Cartor, Франция

Размер: 40,0 x 30,0 мм

На одном листе: 10 шт.

Тираж: 40 000 шт.