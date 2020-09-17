Четверг, 17 Сентября 2020 15:24

АрмИнфо. Известный режиссер Лав Диас возглавит жюри XVII Международного кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Лав Диас известен как крупнейший представитель современного авторского кинематографа на Филиппинах. В этом году он был удостоен приз за режиссуру 77-го Венецианского киновестиваля за фильм <Шимпанзе>. В его <копилке> - <Золотой леопард> кинофестиваля в Локарно, а также <Серебряный медведь> Берлинского МКФ.

На <Золотом абрикосе> Диас возглавит жюри категории игрового кино.

Добавим, что в связи с эпидемиологической ситуацией, XVII Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> был перенесен с июля на осень, и пройдет 1-8 ноября.